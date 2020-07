Stiri pe aceeasi tema

- Sefa sectiei ATI din Spitalul Judetean de Urgenta Galati lanseaza pe Facebook un mesaj in care vorbeste despre epuizarea psihica si fizica a cadrelor medicale de la aceasta sectie. Medicul Corina Manole mentioneaza in mesajul postat pe reteaua sociala ca dupa incheierea unei ture la ATI Covid, cadrele…

- Buletinul de presa cu datele despre evoluția pandemiei de coronavirus, pe care autoritațile, prin Grupul de Comunicare Strategica, il transmit zilnic, la ora 13, a fost publicat, marți, pe pagina de Facebook a PNL, inainte ca acesta sa fie postat oficial pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne. Informarea…

- Un mesaj tulburator al cadrelor medicale de la Spitalul Colentina arata cat de ințepenit in „starea de alerta” este sistemul medical romanesc. Medicii, asistentele și personalul auxiliat au semnat o petitie prin care solicita redeschiderea unitatii medicale pentru pacientii non-COVID, invocand faptul…

- Primul pacient tratat cu plasma din Romania s-a vindecat de COVID dupa primirea lichidului sangvinic donat de un alt pacient vindecat. Barbatul de 46 de ani internat la Spitalul Judetean din Galati a primit plasma imbogatita cu anticorpi de la doua persoane care s-au vindecat de coronavirus, anunța…

- Pacientele se plang ca sunt obligate sa faca testul COVID-19 la privat, ca sa fie primite in spital, anunța Realitatea PLUS. Gravidele se revolta pe Facebook ca nu sunt internate pana nu iși fac testul care determina prezența coronavirusului in corp, dar conducerea spitalului se apara spunand ca nu…

- O fetița de 7 ani operata de apendicita acuta a fost primul pacient infectat cu COVID-19 supus unei intervenții chirurgicale la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta. „O lectie de daruire, curaj si profesionalism vine de la echipa de medici din Spitalul Judetean de Urgenta Constanta care…

- Cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infectioase Craiova s-au prins intr-o hora de bucurie, pe „M-a facut mama oltean”, dupa ce au reușit sa salveze viața primului pacient cu Covid-19 internat aici. Barbatul din Caracal a fost internat in spital timo de 32 de zile și a fost pe punctul de a muri de…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti, la Brasov, ca la Spitalul Judetean de la Deva s-ar putea numi un management militar, existand o discutie in acest sens, in contextul demisiilor din partea managerului si directorului medical de la aceasta unitate spitaliceasca, transmite agerpres.ro.…