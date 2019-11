Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban anunta la investire ca va face febra musculara la schimbarea sefilor pusi de PSD in institutii si s a tinut de cuvant, scrie romaniatv.net. Gheorghita Daniela Barbu a fost revocata din calitatea de membru al Consiliului de administratie si din functia de presedinte, cu rang de…

- Gheorghita-Daniela Barbu a fost revocata din calitatea de membru al Consiliului de administratie si din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban publicata, miercuri, in Monitorul…

- Romulus Lucian Iaru, consilier județean in Galați și secretar general adjunct al PMP, a fost numit, miercuri, prin decizia premierului Ludovic Orban, in funcția de Secretar General Adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat. Decizia a aparut in Monitorul Oficial. Potrivit celei mai recente…

- Mai multi secretari de stat si consilieri au fost eliberati, miercuri, din functie, la cerere, de premierul Ludovic Orban. Potrivit unor decizii publicate in Monitorul Oficial, au fost eliberati din functie: * Catalin Tutilescu si Adrian Rindunica - secretari de stat in Ministerul Muncii * Liana Andreea…

- De asemenea, Orban a semnat incetarea calitații de consilier onorific al vicepremierului pentru parteneriate strategice, Mihnea Nastase, fiul lui Adrian Nastase. "Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, Ionel Danca se numește in funcția de șef al Cancelariei Prim-Ministrului,…

- Anterior, Calin Popescu Tariceanu precizase, la finalul Biroului Politic, ca a fost aprobat acordul politic intre ALDE si PNL. "Principalul punct pe ordinea de zi a fost discutarea si aprobarea continutului acordului politic intre ALDE si PNL privind sustinerea in Parlament pentru votul de…

- Ministerul Muncii propune suplimentarea contingentului de lucratori straini non-UE cu 30.000 de persoane anul viitor, arata un proiect de Hotarare de Guvern, informeaza Agerpres. In motivare, inițiatorii arata ca forța de munca necesara nu poate fi acoperita de romani sau cetațeni UE. Inca 30.000 de…