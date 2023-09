Stiri pe aceeasi tema

- Șefa ANM, Elena Mateescu, susține ca primele zile de toamna vor aduce temperaturi apropiate de pragul caniculei, dar de saptamana viitoare vremea se va schimba radical, in special in sud-estul țarii, acolo unde temperaturile nu vor mai depași o maxima de 25 de grade.”Debutam cu o toamna mai calda decat…

- Meteorolog: Furtuna REA schimba radical vremea in Romania. Motivul pentru care autoritațile au emis coduri roșii și portocalii Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca furtuna REA, care a facut prapad in Italia, a ajuns și in Romania. Ea a spus la Antena 3 ca din acest motiv au fost emise mai multe…

- Dupa valul de aer tropical care a topit Romania, vremea se schimba radical. Meteorologii anunța o racorire a vremii, iar in unele regiuni vor aparea ploile. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru perioada 21 august-3 septembrie.

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale in urmatoarele patru saptamani in aproape toate regiunile tarii, iar precipitatiile vor fi deficitare doar pe parcursul saptamanii viitoare, potrivit prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 14 august - 11…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! Vremea se va schimba radical in Romania! Ciclonul care a lovit extrem de puternic in Europa aduce temperaturi scazute in țara noastra și va avea loc o ”inversiune termica periculoasa”.

- Valorile termice vor fi mai coborate decat cele normale in urmatoarele doua saptamani in regiunile vestice si centrale, dupa care vor fi usor mai ridicate si apropiate de normal in majoritatea regiunilor, iar precipitatiile vor fi excedentare in cea mai mare parte a tarii doar pe parcursul saptamanii…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a explicat ca vremea se va schimba radical in toata țara. Dupa un val de canicula, in aproape toata țara va ploua, iar temperaturile vor fi in scadere.”Vorbim in continuare, la nivelul țarii noastre, de fenomene de instabilitate…