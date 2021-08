Șefa ANM anunță oscilări între vreme frumoasă, vijelii și ploi torențiale Temperaturile incep din nou sa creasca, iar in urmatoarele zile in unele zone ar putea atinge si 35 de grade. Elena Mateescu, directorul ANM, a vorbit la Antena 3 despre cum va fi prognoza meteo, pana la finalul lunii august, dar și la ce sa ne așteptam in luna septembrie. ”Vorbim in general de o vreme frumoasa. Se va incalzi in majoritatea zonelor. Vorbim de temperaturi apropiate de pragul unei zile de canicula, 34-35 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori in sudul Olteniei și Banatului, precum și in sud-vestul Munteniei, la acest sfarșit de saptamana, și chiar in primele zile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

