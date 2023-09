Șefa ANM anunță o vreme total neobișnuită, luni, în prima zi de școală Directorul ANM, Elena Mateescu, susține ca, luni, in prima zi de școala vom avea parte de o vreme neobișnuita. Daca in alți ani, la inceperea școlii aveam parte de frig sau ploi, anul acesta vom avea temperaturi ridicate, mai degraba specifice unei zile de vara, nu unei zile de toamna. "Urmeaza o luna septembrie deosebit de calda, așa cum a și debutat cu valori de 33-34 de grade in primele zile. Cu siguranta si acest sfarșit de saptamana și chiar luni, prima zi de școala, va fi caracterizata din punct de vedere meteorologic printr-o vreme calda, frumoasa, pentru ca valorile de temperaturi la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

