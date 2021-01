Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Vijulie, sefa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, a sugerat, intr-un mesaj pe Facebook, faptul ca actualul Guvern ar trebui sa ia in calcul demiterea lui Vlad Voiculescu. Ministrul Sanatatii a fost considerat cel care vorbeste ironic, in timp ce primarul Clujului a vorbit „profesionist…

- Emil Boc, primar al municipiului Cluj Napoca si presedinte al Asociatiei Municipiilor din Romania, a lansat un atac foarte dur la adresa Ministerului Sanatatii, motivul fiind finantarea centrelor de vaccinare. Primarul Clujului, unul dintre cel mai titrați edili din Romania, l-a desființat sambata seara…

- Intr-o interventie telefonica la Digi 24, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, sustine ca presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania, Emil Boc, are atat numarul sau de telefon cat si numarul de telefon al prim-ministrului insa, cu toate acestea, ministrul Sanatatii spune ca a aflat din presa…

- Ministerul Sanatații intenționeaza simplificarea modalitații de inființare și a procedurii de autorizare a centrelor de vaccinare impotriva COVID -19.Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, a anunțat joi, 7 ianuarie, intr-o videconferința cu reprezentanții direcțiilor de sanatate publica din teritoriu…

- Valeriu Nicolae, fost secretar de stat in guvernul Cioloș, scrie pe Facebook ca i s-a facut rau “fizic“ cand a citit cați bani incasau din diferite consilii de administrație unii membri ai guvernului tehnocrat. “Ufff ce bou am fost“, iși incheie el postarea. Valeriu Nicolae face o lista a membrilor…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a fost intrebat duminica, daca vor fi acordate despagubiri in cazul in care persoane vaccinate anti-Covid vor prezenta reactii adverse, transmite stiripesurse.ro "Mai intai trebuie spus ca in fiecare centru exista cate o camera separata cu tot ceea ce este necesar…

- ​Copreședintele USR-PLUS Dacian Cioloș a declarat luni ca Vlad Voiculescu este propunerea pentru Ministerul Sanatații. Vlad Voiculescu a mai ocupat aceasta poziție in Guvernul Cioloș. Vlad Voiculescu a fost ales consilier in Consiliul General al Municipiului București, unde viza postul de viceprimar.…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii si viceprimar al Capitalei, si Tudor Pop, deputat USR, membru al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor au prezentat marti, in cadrul unei conferinte de presa, masurile concrete „care trebuie adoptate urgent” in domeniul Sanatatii, pentru a preveni tragedii…