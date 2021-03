Stiri pe aceeasi tema

- Raportul Corpului de Control dupa incendiul de la Institutul "Matei Balș" Premierul Florin Cîtu a spus miercuri, în cadrul unei conferinte de presa, ca va exista o sesizare la DNA în baza concluziilor formulate de catre Corpul de control în legatura cu incendiul de la Institutul…

- Barbatul care si-a injunghiat mortal fratele geaman cu mai multe lovituri de cutit a fost arestat preventiv, in baza unui mandat emis, miercuri, de magistratii Tribunalului Botosani, potrivit portalului instantelor de judecata, portal.just.ro, arata Agerpres. Conform sursei citate, mandatul…

- Cea mai solicitata facilitate a fost eșalonarea la plata în forma simplificata, a declarat Georgiana Stoian, director general adjunct la Direcția Generala de Reglementare și Colectare Creanțe din ANAF, circa 40.000 de contribuabili depunând cereri. „Data de 31 martie se împlinește…

- Președintele Consiliului Județean Iași Costel Alexe, impreuna cu vicepreședintele Marius Danga și managerul spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași, dr. Florin Roșu au prezentat astazi intr-o conferința de presa concluziile raportului Corpului de Control al Ministrului Sanatații in urma…

- Inceputul fiecarui an este un moment in care cei mai multi dintre noi isi fac planuri, isi stabilesc obiective si decid care sunt lucrurile pe care vor sa le imbunatateasca in viata. Un nou an, noi provocari si noi obiceiuri bune. Daca te numeri printre cei care nu reusesc sa puna bani deoparte…

- Restaurant din Pitesti, depistat cu bransament de apa illegal prin care se sustragea apa din sistemul public de alimentare. SC Apa Canal 2000 SA continua campania de identificare si sanctionare a utilizatorilor clandestini ai serviciilor prestate de societate si atrage atentia si pe aceasta cale asupra…

- Camera Deputaților a adoptat, marți, in ultima ședința de plen a acestei legislaturi, Legea inițiata de deputatul PSD Catalin Radulescu – ”Mitraliera”, care ii scapa de inchisoare pe cei inculpați pentru evaziune fiscala daca prejudiciul este pana la 100.000 de euro și daca il achita integral. Proiectul…

- ​Rambursarea TVA cu control ulterior ar putea fi permanenta pentru anumite categorii de risc, a declarat ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, într-o întâlnire cu oamenii de faceri din Timiș. De asemenea, el a mai afirmat ca e-facturare va fi adoptata saptamâna viitoare.“Statul…