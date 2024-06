Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii au ajuns cu descinderi și in biroul șefei adjuncte a Direcției Generale Control a Serviciului Fiscal de Stat din nordul R. Moldova, Liliana Mosorete.

- Dupa ce astazi CNA a desfașurat zeci de percheziții in nordul țarii in cadrul unor dosare pornite pe fapte de corupție, in care sint cercetate acțiunile ilicite ale unor angajați ai Serviciului Fiscal de Stat din oficiile teritoriale Balți, Șoldanești, Soroca, Falești și Florești, instituția a publicat…

- Ofițerii CNA au desfașurat zeci de percheziții in nordul țarii in cadrul unor dosare pornite pe fapte de corupție, in care sint cercetate acțiunile ilicite ale unor angajați ai Serviciului Fiscal de Stat din oficiile teritoriale Balți, Șoldanești, Soroca, Falești și Florești. Potrivit faptelor investigate,…

- Ofițerii CNA desfașoara mai multe percheziții in care este vizat directorul interimar al Spitalului de Psihiatrie din Balți, un consultant juridic al instituției și reprezentantul unei persoane juridice intr-un dosar penal de delapidare a bugetului instituției.

- Atazi, 30 aprilie, a avut loc percheziții la directorul Spitalului de Psihiatrie din Balți, noteaza Noi.md. Ofițerii CNA desfașoara mai multe percheziții in care este vizat directorul interimar al Spitalului de Psihiatrie din Balți, un consultant juridic al instituției și reprezentantul unei persoane…

- Ofițerii CNA efectueaza, la aceasta ora, 19 percheziții intr-o cauza penala pornita pe faptul comiterii infracțiunii de corupere activa și trafic de influența. Acțiunile se desfașoara la domiciliile, oficiile și in mijloacele de transport ale persoanelor implicate in savirșirea infracțiunilor. Potrivit…

- Conform newsallert.ro , in aceasta dupa-amiaza de marți, 12 martie, ofițerii DGA Neamț au reținut o angajata a Prefecturii. Ea este cercetata sub suspiciunea ca ar fi primit foloase necuvenite in schimbul eliberarii de titluri de proprietate. Ar fi vorba despre o persoana care lucra de mai mulți ani…

