- O tanara de 19 ani, Diana Maria Cazacu, a murit marți, dupa ce a fost atacata de un urs in zona Jepii Mici din Munții Bucegi. Medicii legiști au stabilit ca fata avea leziuni foarte grave atat din cauza caderii de la inalțime, cat și a atacului animalului

- Masuri pentru gestionarea urșilor: sesiune extraordinara a Parlamentului. Detalii crunte in cazul tinerei ucise la Jepii Mici PSD va solicita o sesiune extraordinara a Parlamentului pentru dezbaterea si adoptarea unei initiative legislative prin care sunt vizate noi masuri de gestionare a populatiei…

- In urma unui incident tragic, in care o tanara de 19 ani a fost ucisa de un urs pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi, Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat masuri drastice pentru gestionarea populației de urși din Romania. Incidentul, raportat marți printr-un apel la 112, a avut loc in zona…

- Incidentul ingrozitor a avut loc pe traseul care duce la cabana Caraiman, iar tanara de 19 ani a fost atacata și ucisa de un urs.Victima se afla in excursie cu un prieten in momentul in care ursul a atacat-o și a tarat-o pe poteca. Aceștia au apucat sa sune la 112, insa a fost prea tarziu.alvamontiștii…

- Au fost organizate noi actiuni de eliberare a traseelor turistice de materialul lemnos ce blocheaza navigatia In zilele de 23 si 27 mai 2024, in perimetrul RBDD, au fost organizate si efectuate inca doua actiuni pentru indepartarea materialului lemnos salcii prabusite si alte resturi lemnoase de pe…

- Jandarmii montani sunt prezenți permanent in mijlocul iubitorilor de natura, acționand continuu pentru siguranța turiștilor pe traseele montane. Aceștia se implica activ in indrumarea și consilierea turiștilor pentru a preveni evenimentele negative ce ar putea afecta viața și sanatatea acestora. Printre…

- Un sistem pilot cu inteligența artificiala va fi testat de autoritațile japoneze pentru a-i avertiza pe oameni privind apariția urșilor, dupa ce un in ultimul a fost inregistrat un numar record de atacuri ale animalelor salbatice asupra oamenilor, relateaza The Guardian.Șase oameni au murit și alți…

- Situație critica la Slanic Prahova, acolo unde o strada s-a surpat și a aparut un crater adanc de doi metri. Zeci de localnici au fost evacuați, iar cladirile din imprejurimi sunt in pericol. Specialiștii geologi sunt in zona și fac permanent masuratori. Pana se va veni cu o concluzie, perimetrul de…