- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a transmis joi, intr-un mesaj video, ca mor oameni cu zile pentru ca PNL guverneaza „haotic” și „nu testeaza populația, nu cumpara echipamente”:„Atunci cand PNL guverneaza prost, nu știe sa faca altceva decat sa atace PSD. Dar din ce in ce mai mulți romani…

- „Este evident ca decretul privind prelungirea starii de urgenta, emis de presedintele Iohannis, nu tine cont de niciuna dintre solicitarile formulate de PSD. Guvernul nu a venit cu solutii concrete pentru testarea populatiei si nu a prezentat un plan de actiune concret pentru repornirea economiei si…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, acuza Guvernul de ”crima asupra poporului roman”. ”Va bateti joc de romani, mintindu-i si ascunzandu-le adevarul! Da, voi sunteti criminali! Si, da, veti plati pentru toate acestea!”, a scris, luni seara, Ciolacu pe Facebook.

- In Camera Deputaților s-a format, vineri, o larga majoritate cu PSD, Pro Europa, UDMR și PMP, pentru proiectul de lege care amana plata ratelor și a dobanzilor la banci pana la sfarșitul anului. Votul va fi dat dupa terminarea dezbaterilor.Liderul grupului PSD, Alfred Simonis: Florin Citu a considerat…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a anuntat joi, in timpul sedintei din Parlament, ca social-democratii au depus azi un proiect de lege pentru suspendarea pana la finalul anului a ratelor la credite. „Parlamentul da azi un semnal extrem de important oamenilor. Ma asteptam ca decretul privind…

- Liderul deputaților PSD Alfred Simonis a anunțat ca partidul are pregatit un proiect de lege, care va fi adoptat in regim de urgența, pentru plafonarea prețurilor la alimentele de baza, in cazul in care Guvernul nu ia miercuri masurile ce se impun.„Prețurile au luat-o razna! Și asta s-a intamplat…

- Liderul PRO Romania spune ca Executivul trebuie "pedepsit" pentru modificarile aduse prin Ordonanta de Urgenta in domeniul sanatatii."Asa cum am spus: un Guvern care afecteaza drepturile fundamentale ale romanilor la Sanatate si Educatie este un Guvern care trebuie pedepsit; in Parlament si la vot de…