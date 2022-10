Incepand de maine, 04.10.2022, reprezentanța Registrului Auto Roman Neamț va avea un nou șef, in persoana lui Florin Hopșa, consilier județean. El il inlocuiește in funcție pe Sorin Gherghel. Florin Hopșa este de meserie inginer mecanic auto și lucreaza in reprezentanța din ianuarie 2020. Ordinul de numire este semnat de Alina Nița, director general RAR. Numirea lui Hopșa in funcție va agita din nou apele in zona politica a județului, știut fiind ca in acest moment el se afla in conflict cu partidul pe listele caruia a candidat, lucrurile ajungand in acest moment la Curtea de Arbitraj de la București.…