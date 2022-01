Stiri pe aceeasi tema

- Politia Municipiului Piatra Neamt are sef cu acte in regula. George Dascalescu a promovat concursul, ce a avut loc pe 29 decembrie anul trecut, cu nota 8,83. Concursul a constat intr-un interviu pe teme profesionale si a avut loc la sediul IPJ Neamt in fata unei comisii formata din ofiteri cu functii…

- O fetita in varsta de doi ani din judetul Harghita a fost gasita moarta in casa cu urme de violenta pe corp. Medicii de la Serviciul de Ambulanta care au intervenit la caz au sesizat natura ranilor si au anuntat politistii. „La data de 15 ianuarie a.c., la ora 16.22, politisti din cadrul Sectiei…

- Dupa o saptamana linistita, cu foarte putine infectari, de marți au inceput sa apara semne vizibile ale anuntatului „val 5 de coronavirus” in judetul Neamt. De la 12 noi infectari acum o saptamana, ieri au fost 103, iar astazi, 6 ianuarie, 91, din care 27 in Piatra-Neamt. Din pacate, a fost inregistrat…

- Nr. 116687 din 31 Decembrie 2021 COMUNICAT DE PRESA TRECEREA IN NOUL AN, IN SIGURANTA Numarul politistilor ialomiteni care vor actiona in perioada urmatoare a fost suplimentat, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranta cetatenilor. Folositi cu precautie articolele…

- Seiful unei firme de curierat de langa Timisoara a fost spart, in noaptea de marti spre miercuri. Hotii ar fi furat suma de aproximativ 100.000 de euro. Politistii au deschis dosar penal pentru furt calificat si incearca sa afle cine a dat spargerea. “Azi-dimineata, in jurul orei 04:30, politistii Sectiei…

- Astazi, 13 noiembrie, numai comuna Ceahlau mai este in scenariu roșu SARS-COV-2, cu o rata a infectarilor de 7,54 la mia de locuitori. Toate celelalte localitați au o incidența sub 6 la mie. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate doar 54 de noi infectari in județul Neamț, 19 din Piatra Neamț, potrivit…

- *** Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau organizeaza concurs in data de 13.12.2021 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua posturi contractuale vacante de muncitori calificați in cadrul biroului Management trafic. Detalii suplimentare cu privire la desfașurarea concursului și…

- In perioada 27.10- 09.11.2021, inspectorii de munca din cadrul Serviciului Securitate și Sanatate in Munca au efectuat un numar de 34 de controale, dintre care 19 controale s-au efectuat impreuna cu polițiștii din cadrul Secției 1 Brașov, in vederea verificarii modului in care angajatorii respecta masurile…