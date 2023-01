Șef nou la DGA Neamț Serviciul Județean Anticorupție Neamț are șef nou dupa ce la finele saptamanii trecute comisarul șef Vasile Doroftei a ieșit la pensie. La conducere a fost desemnata Popa Dana, din cadrul instituției. “Comisarul șef de poliție Popa Dana a fost desemnata sa indeplineasca atribuțiile șef serviciu in perioada urmatoare“, a declarat Rodica Manea-Țene, purtatorul de cuvant al Direcții Generale Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Proaspatul șef al DGA Neamț are o vechime de peste 5 ani in cadrul acestui serviciu și 20 de ani de experiența in cadrul Ministerului Afacerilor Interne.… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul șef de poliție Vasile Doroftei, șeful Serviciului Județean Anticorupție Neamț, parasește sistemul dupa trei decenii de activitate. Cu incepere de pe 6 ianuarie 2023, comisarul șef este cel mai nou pensionar din județ. Acesta a lucrat și in alte structuri, insa in ultima perioada, mai bine…

- Primele zile ale anului 2023 incep la Primaria Piatra Neamț fara primarul Andrei Carabelea, in concediu intreaga saptamana, viceprimarul Alin Stefan Lehadus fiind la butoane in calitate de inlocuitor de drept al primarului . “Ambii viceprimari sunt la serviciu. Am discutat cu ei inca de saptamana…

- CARAȘ-SEVERIN – Operatorul județean de apa pregatește un nou proiect de modernizare care, sub denumirea generica de „digitalizare“, se va ocupa de tot ce ține de consum, pierderi, contorizare și facturare! Ultima etapa locala a unei finanțari europene, de aproape 10 milioane de lei, a fost votata, luni,…

- Arcul de Triumf din capitala va fi iluminat in albastru in perioada urmatoare pentru a marca reuniunea miniștrilor de Externe din statele membre ale Alianței Nord-Atlantice, de saptamana viitoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Caravana Plata cu PET ajunge in Suceava! In perioada campaniei, PET-urile, dozele de aluminiu și ambalajele de sticla sunt moneda de schimb pentru produse proaspete de la producatorii locali. Vino in perioada 4 – 8 noiembrie la hipermarketul Carrefour de pe Calea Unirii, nr. 27B și platește cu PET-uri,…

- Simona Halep (31 de ani, 9 WTA) a fost suspendata provizoriu din circuit, dupa ce a fost depistata pozitiv cu Roxadustat, substanța din clasa celebrei EPO. Decizia in cazul Simonei se va lua in urma unei anchete care cel mai probabil se va intinde pe durata catorva luni, timp in care Halep nu va mai…

- Ministrul antreprenoriatului și turismului, Daniel Constantin Cadariu, ii invita pe producatori, meșteri populari și pe cei care fac obiecte de artizanat din județul Suceava sa participe la acțiunile de promovare pe care Ministerul Antreprenoriatului le va avea in perioada urmatoare. Cadariu a facut…

- Inflatia actuala se alimenteaza din propriul trecut, iar in perioada urmatoare ar trebui sa ne asteptam la dezinflatie, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei.