Șef ITM arestat la domiciliu pentru luare de mită. Ce a făcut acesta Șeful ITM Ilfov a fost arestat preventiv la domiciliu, pentru luare de mita, dupa ce a fi permis intrarea in țara a unui lot uriaș de maști sanitare neconforme. O parte dintrea aceștia au ajuns la angajații Ambulanței Constanța. Tot in același dosar au fost reținuți alți doi angajați ai ITM Ilfov și un inspector vamal. Ei ar fi primit atat mita de mii de lei, cat și mii de maști neconforme de la doi afaceriști pentru a permite deblocarea unor containere cu maști. Maștile proveneau din China, iar containerele erau blocate in portul Constanța. Potrivit anchetatorilor, firma care a dat mita avea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

