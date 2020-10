Șeful Biroului Drumuri Naționale din cadrul Serviciului Rutier Prahova a ramas fara funcție iar doi agenți sunt cercetați dupa ce au fost fotografiați ca staționau cu mașina perpendicular pe carosabil, blocand o banda. Echipajul a fost fotografia vineri, in timp ce bloca o banda, pe centura de Vest a Ploieștiului, in apropierea rafinariei Petrobrazi. Motivul ținea de sancționarea șoferilor care depașeau viteza legala in curba respectiva. Imaginea a fost postata pe grupul de Facebook „Info Trafic Prahova” și a provicat un val de proteste și reacția conducerii IPJ Prahova. Intr-un comunicat de presa…