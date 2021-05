Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii ISU Dobrogea transmit cateva recomandari pentru turistii de pe litoral.Ne asteptam, in perioada urmatoare, la o afluenta mai mare de turisti si pentru a avea un sejur linistit, fara evenimente negative, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta…

- Incediu in Constanta.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina in aceasta seara, in municipiul Constanta.Conform primelor informatii, s a produs un incendiu la foisorul unei case de pe strada Gheorghe Marinescu. La fata locului intervin…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina astazi in judetul Constanta. Confrom primelor informatii, este vorba despre un incendiu produs la un centru de dezmembrari auto, in comuna Ciobanu, judetul Constanta.Sursa foto cu rol ilustrativ…

- Pompierii intervin in satul Chirnogeni Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina astazi, in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, o persoana este prinsa in camera motorului a unei eoliene ce apartine parcului eolian, de langa…

- Accident la intersectia bulevardului Alexandru Lapusneanu cu strada Bucuresti. Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" intervin astazi in municipiul Constanta. Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier la intersectia bulevardului Alexandru…

- Misiune de salvare la Harsova. Militarii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina astazi, 4 mai, in orasul Harsova, judetul Constanta.Conform primelor informatii, este vorba despre o interventie de cautare a unui barbat cazut in Dunare, in localitatea…

- O casa din Cernavoda a luat focPompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati luni, 8 martie, sa intervina la un incendiu produs la o locuinta din Cernavoda.Conform primelor date, locuinta este situata in cartierul Marabela.Vom reveni ...