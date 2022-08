Stiri pe aceeasi tema

- Un reprezentant al Direcției de Informații a Ministerului Apararii al Ucrainei susține ca Rusia a pierdut pana acum mai mult de 55% din rachete. Potrivit acestuia, toamna va decide soarta razboiului, scrie Kyev Independent.

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a anunțat ca a reținut un cetațean al Ucrainei care ar lucra pentru serviciile militare de la Kiev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Rusia acuza forțele armate ale Ucrainei ca au lansat un atac cu rachete pe teritoriul centralei nucleare de la Zaporojie, a precizat duminica serviciul de presa al administrației Enerhodar, care se afla in partea controlata de Rusia din regiune. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ucraina a lansat atacuri cu rachete cu raza lunga de acțiune asupra forțelor ruse din sudul Ucrainei și a distrus un depozit de muniții, a declarat armata sa, in timp ce Rusia continua sa loveasca estul țarii, scrie Reuters preluat de mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia folosește multe modalitați de a recruta soldați pentru razboiul cu Ucraina, atat prin intermediul companiilor militare private, cat și prin batalioanele „patriotice”, a declarat reprezentantul Direcției Principale de Informații a Ministerului Apararii din Ucraina, Vadim Skibitsky. Fii…

- Reprezentantul Direcției Principale de Informații a Ministerului Apararii din Ucraina, Vadim Skibitsky, susține ca Rusia nu și-a atins obiectivul principal de a ocupa Ucraina și se pregatește sa anexeze teritoriile deja ocupate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ucrainenii anunța ca in ultimele 24 de ore au avut loc atacuri intense cu rachete rusești in estul și sudul Ucrainei, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Forțele ruse au continuat loviturile cu rachte asupra Ucrainei și noaptea trecuta. Patru rachete de croaziera ar fi lovit un cartier rezidențial din Kiev. Pentru moment nu exista informații cu privire la eventuale victime. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…