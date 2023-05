Stiri pe aceeasi tema

- Un politist pensionar afost gasit mort in casa. Cadavrul a fost gasit, marti, intr-o locuinta din Sectorul 6. Se pare ca fostul politist s-ar fi sinucis, scrie News.ro. ”Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 25 au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca…

- Martorii audiați in celebrul dosar al torționarilor de la Secția 16 arunca bomba dupa bomba: la scurt timp dupa ce un jandarm a recunoscut ca a participat la acțiuni ilegale (el lucreaza in continuare la Jandarmeria București, evident!), un agent de poliție a dezvaluit, saptamana aceasta, ca victimele…

- Barbatul care a țaiat cu un cuțit, in noaptea de joi spre vineri, 20 spre 21 aprilie, un angajat al unui restaurant tip fast-food din Sectorul 3 al Capitalei s-a predat sambata dupa-amiaza, 22 aprilie, la secția de poliție, anunța Poliția Capitalei.„Barbatul banuit de savarșirea faptei s-a prezentat…

- Unul dintre patronii restaurantului Nuba, din Sectorul 1 al Capitalei, a fost injunghiat de un client, atacul avand loc in fata localului . Agresorul, surprins in imagini, este cautat de anchetatori. "Un client, fara motiv aparent, s-a ridicat de la masa si l-a injunghiat in zona fesiera pe unul dintre…

- Centrul comercial Mega Mall din Sectorul 2 al Capitalei a fost evacuat luni seara, dupa ce polițiștii au fost alertați cu privire la amplasarea unei bombe in interiorul complexului, scrie G4Media.ro , citand un comunicat al Poliției București. Zeci de pompieri și polițiști s-au deplasat la fața locului,…

- In perioada 1-2 aprilie, la Galati, a avut loc editia a III-a de Ultramaraton 24h, eveniment sportiv ce a presupus o proba de alergare pe teren accidentat, in padurea Garboavele, pe parcursul a 24 de ore, scopul fiind unul caritabil, in sprijinul copiilor. La acest ultramaraton a participat si Cosmin,…

- Ancheta in acest caz a inceput dupa ce, in 4 martie, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 8 Politie au fost sesizati cu privire la producerea unui incendiu, in parcarea subterana a unui bloc din Sectorul 2, existand riscul extinderii la autoturismele din parcare…

- Politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București - Secția 13 au reținut doua persoane, o femeie de 27 de ani și un barbat de 36 de ani, fața de care se fac cercetari pentru inșelaciune, furt, efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos și accesul ilegal la un sistem informatic.Escrocul…