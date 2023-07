Stiri pe aceeasi tema

- Incident grav, duminica, in Gara de Nord din Timișoara. Un barbat de 33 de ani, șef de tren, a ajuns la spital dupa ce a urcat pe un vagon și a fost curentat. Tanarul a suferit arsuri de gradul II și III pe 50 la suta din suprafața corporala.

- Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni, la Antena 3, ca in partid exista un exces de „democrație laxa”, ca acest subiect l-a ridicat si in sedinta in care PSD a nominalizat noii ministri de la Munca și Familie și a descris conceptul ca fiind tendinta de a accepta…

- Pe langa cel mai așteptat eveniment al lunii, cele trei reprezentații ale spectacolului „Comedie infernala” oferite publicului de naționalul timișorean, al carui protagonist este cunoscutul actor John Malkovich, dublu nominalizat la Oscar, la Globurile de Aur și la premiile BAFTA, Timișoara gazduiește…

- Un elev din Timiș, care sustinea miercuri examenul de matematica la Evaluarea Nationala, a fost luat de ambulanta si dus la Spitalul de Copii ”Louis Turcanu” din Timisoara, dupa ce i s-a facut rau din cauza stresului. Elevul care a fost preluat de ambulanta de la scoala sustinea examenul de Evaluare…

- Incident in Timișoara, unde o persoana a fost grav ranita. Intr-o parcare de mașini a avut loc un conflict spontan in cadrul caruia agresorul a injunghiat victima de doua ori. Ranile suferite au pus in pericol viața victimei. Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Incident intre doi barbați intr-un parc din zona Bogdaneștilor din Timișoara. In timp aceștia iși plimbau patrupedele in parc, a izbucnit un conflict, iar barbatul agresat susține ca a fost strangulat cu lesa cainelui.

- Un adolescent de 14 ani din Darmanești a ajuns in stare grava la spital dupa ce s-a urcat pe un vagon al unui tren care transporta cereale și s-a electrocutat. Din primele informații, baiatul s-ar fi urcat pe vagon pentru a face un selfie, fara sa știe ca linia era inca electrificata. Citește și: Un…

- Incident in trafic, miercuri, intre Giroc și Timișoara. Un motociclist a fost ranit dupa ce o șoferița neatenta i-a taiat calea. Cel pe doua roți a vrut sa evite un accident și a cazut de pe motocicleta.