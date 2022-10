Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolea Ciuca nu a discutat, miercuri, la Bruxelles, cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre o eventuala negociere a PNRR pe pensii, ci i-a propus inlocuirea plafonului de 9,4% din PIB cu un indicator de disciplina financiara, așa cum a propus, de altfel, Banca Mondiala, in…

- Banca Mondiala propune Guvernului sa pastreze pensiile militare in forma actuala, in cadrul reformei pensiilor speciale. Instituția spune ca o propunere de scadere a benefiicilor ar putea declanșa un exod al cadrelor militare, intr-un moment in care exista o zona de razboi aproape de Romania. Reforma…

- Comisia Europeana a autorizat plata primei cereri din cadrul PNRR ceea ce inseamna ca Romania va primi 2,6 miliarde de euro pentru revitalizarea economiei. Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Comisia Europeana a aprobat decizia privind autorizarea plații primei tranșe a sprijinului…

- Reprezentanții Automobile Bavaria au transmis, miercuri, ca Michael Schimdt nu mai deține nicio funcție in cadrul companiilor din Romania și nu este implicat in activitatea operaționala a acestora și, prin urmare, „nu se pot face legaturi intre viața personala a domnului Schmidt și activitatea acestor…

- George Simion a fost dus, in noaptea de joi spre vineri, la sediul Brigazii Rutiere, dupa ce politistii au constatat ca acesta aparea in baza lor de date cu permisul suspendat. Liderul AUR a condus in zona Pietei Victoriei din Bucuresti unde isi promova protestul pe care formatiunea sa politica il organizeaza…

- CDA, a party in the ruling coalition in the Netherlands led by Foreign Minister Wopke Hoekstra, is reportedly reluctant toward Romania‘s accession to the Schengen Area, European sources told G4Media.ro. The party’s opposition may pause for another year Romania’s hopes of entering the Schengen area,…

- Un transportor de tancuri care se indrepta catre Ucraina a fost implicat intr-un incident in trafic pe o șosea din Romania. Transportorul cu gabarit depașit a ieșit in afara parții carosabile, șoseaua fiind ingusta, dar din fericire nimeni nu a fost ranit, iar dupa cateva ore traficul a fost reluat. …