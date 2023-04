Șef de post din Poliție, iubiri pătimașe cu subordonata. Soțul înșelat a sunat la 112 Șeful de post din Schitu Golești și președintele județean al Sindicatului Europol, ar avea de ceva timp o relație cu subordonata sa, agent in aceeași localitate. Soțul femeii a banuit ca la mijloc e ceva necurat și i-ar fi urmarit pe cei doi care, la un moment dat, s-au retras in sediul postului de poliție pentru cateva momente intime. Barbatul a incercat sa intre peste cei doi, insa, așa cum era de așteptat, ușa nu i-a fost deschisa. Ca urmare, acesta a sunat la 112 pentru a reclama intamplarea, iar la fața locului au ajuns reprezentanți ai IPJ Argeș și chiar mascați. La nivelul inspectoratului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

