Șef de poliție, prins beat la volan. Mașina poliției era căzută în șanț Șeful Poliției Locale din Alba Iulia a fost trimis in judecata pentru ca s-a urcat baut la volan. Acesta a fost trimis in judecata. In urma cu aproximativ o luna acesta a fost gasit aproape inconștient la volanul mașinii poliției care era cazuta intr-un șanț, conform Ziarul Unirea. De la acel incident șeful Poliției Locale Alba Iulia nu a mai venit la serviciu. La acel moment agentul a fost transportat la spital unde s-a constatat ca era in coma alcoolica. Procurorii au deschis un dosar in rem pentru infracțiunea de vatamare corporala din culpa. „Pentru a dispune astfel, procurorul a reținut ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Politiei Locale Alba Iulia, Daniel Ilcu, nu a mai revenit la serviciu din data de 18 decembrie, la o zi dupa ce a fost gasit aproape inconstient, in masina institutiei, pe o strada din oras. Acesta a intrat cu masina intr-un sant. Politia a fost anuntata de persoanele care au ajuns primele la…

- Șeful Poliției Locale din Alba Iulia a fost trimis in judecata pentru conducerea unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice, dupa ce a fost gasit aproape inconștient luna trecuta la volanul mașinii instituției, autoturismul aflandu-se intr-un șanț, informeaza ziarul Unirea.

- Șeful Poliției Locale Alba lulia, Daniel Ilcu este urmarit penal pentru savarșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice. Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria Alba lulia. Șeful Poliției Locale Alba lulia, Daniel llcu, nu a mai revenit la…

- Daniel llcu, Șeful Poliției Locale Alba lulia, este urmarit penal pentru savarșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice. Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria Alba lulia. Șeful Poliției Locale Alba lulia, Daniel llcu, nu a mai revenit…

- G. Daniel si M. Gheorghe, doi tineri din Rachita, comuna Sasciori, judetul Alba, au fost trimisi in judecata de procurori pentru talharie dupa ce au agresat un teximetrist. Aceștia sunt acuzati ca au deposedat cu forta un taximetrist de telefonul mobil si de portmoneu, dupa ce i-ar fi solicitat sa-i...…

- Dupa ce ar fi primit mita, in doar 25 de zile, de la 491 de pacienți, un medic, fost șef al Serviciului de expertiza medicala din cadrul Casei Județene de Pensii Bihor, a fost trimis in judecata de procurorii anticorupție. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din Oradea au dispus... Articolul…

- Un polițist din Oradea le recomanda șoferilor sa fie atenți cat spirt folosesc in mașina cand se dezinfecteaza și cu ce produse iși dezinfecteaza mașina, fiindca vaporii emanați urca alcoolemia foarte mult. Omul legii a facut un experiment pentru a vedea daca vaporii de alcool emanați de un dezinfectant…

- In urma analizei probelor de sange, la prima proba a reiesit ca acesta a avut o alcoolemie de 3.15 mg l alcool in sange.La data de 17 octombrie 2020, politistii Brigazii Autostrazi au intervenit la locul producerii unui eveniment rutier, pe autostrada A2, km. 35 970 m, in zona unde traficul este restrictionat…