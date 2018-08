Şef de la Protecţia Consumatorului, strâns de gât şi înjurat în timpul unui control "Am plecat in zona Steaguri din Neptun, fiecare dintre colegi intrand in cate o locatie pentru a avea efectul scontat, pentru a constata asa cum sunt locatiile, nu dupa ce informeaza primii ca suntem in zona sa se apuce sa curete. Deci fiecare coleg intr-o locatie, facem 20 de locatii deodata. O colega m-a sunat sa ma informeze ca a gasit o locatie cu deficiente, este vorba de terasa Zorba"s si o parte dintre lucratori si dintre clienti se manifest (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorului Constanta, Horia Constantinescu, a fost batut, miercuri, in timpul unui control la un restaurant din statiunea Neptun, el reclamand la politie ca are si un dinte rupt, transmite corespondentul MEDIAFAX.

