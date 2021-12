Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul-sef al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Ilfov a fost plasat in arest la domiciliu, dupa ce a fost reținut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru ca ar fi luat mita 10% din valoarea unui contract de 43.500 de euro, potrivit unui comunicat al DNA transmis miercuri.…

- George Gavrila, inspector sef al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Ilfov, a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, dupa ce a fost prins in timp ce primea mita pentru atribuirea unui contract, potrivit Direcției Naționale Anticorupție . Procurorii DNA au dispus reținerea…

- Doi barbați, de 74 și 75 de ani, au incetat din viața intr-un incendiu care a avut loc joi dimineața la spitalul suport COVID Movila Vulpii din Ploiești. 15 pacienți au fost evacuați la Spitalul Județean Ploiești. Cei 15 au patologie COVID, toți depindeau de oxigen cu debit mare. O angajata a spitalului,…

- In saptamana 18 - 24 octombrie 2021, 73.1% din cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate;- 91.2% din decesele inregistrate au fost la persoane nevaccinate;- 34.7% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Prahova, Iași, Ilfov și Constanța;- 27.3% din totalul deceselor…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza joi ca, in saptamana 11 – 17 octombrie, 37,1% din totalul cazurilor de COVID au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Iasi, Prahova, Ilfov si Constanta. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere COVID, 72,3% din cazurile confirmate au fost…

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 2.190 si judetele Iasi - 658, Constanta - 655, Ilfov - 626, Bihor - 605, Timis - 565, Prahova -...

- 31,4% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat, in saptamana 27 septembrie - 3 octombrie 2021, in Bucuresti si in judetele Timis, Iasi, Ilfov si Prahova, a informat, miercuri, Institutul National ...