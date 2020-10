Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat marți seara ca in depozite exista 4.000 de flacoane de Remdesivir, dar ca medicamentul nu trebuie vazut ca un „element salvator”. El a fost intrebat marți seara la TVR daca sunt probleme cu aprovizionarea cu Remdesivir. „De la inceputul lunii iulie noi am…

- Acesta era internat de mai bine de sapte zile la unitatea medicala, la Terapie Intensiva, dupa ce in organismul sau a fost depistata infectia cu COVID-19, iar reprezentantii unitatii medicale spun ca ar fi avut si mai multe antecedente psihiatrice. Initial, acesta fusese internat la Spitalul de Boli…

- Potrivit medicului Florin Roșu, faptul ca Romania are primul copil infectat cu coronavirus internat la Terapie Intensiva, copil care nu suferea anterior de alte afecțiuni, poate insemna ca "virusul a inceput sa aiba mutații foarte serioase". "La inceputul epidemiei in Romania am avut categorii…

- "La Boli Infectioase nu mai este niciun loc la Terapie Intensiva. Mai sunt cinci locuri la Compartimentul special organizat de ATI de la Spitalul de Neurochirurgie. Pentru confirmati erau 20 locuri libere, in conditiile in care ieri (alataieri – n.r.) au fost peste 60 noi cazuri. In acelasi timp, in…

- Judetul Iasi a coborat ieri din nou pe locul al doilea din tara la numarul de infectari zilnice cu COVID-19, fiind raportate 61 de cazuri noi. Pe primul loc se mentine Bucurestiul, cu 97 de cazuri, urmat de Dolj si Iasi cu cate 61 de cazuri, de Brasov si Timis cu cate 60 de noi infectari. Tot ieri,…

- Iasul se mentine in topul judetelor cu cele mai multe infectari zilnice chiar si atunci cand la nivel national numarul testelor este mic. Ieri, la nivelul intregii tari, erau confirmate pozitiv 755 de cazuri noi din 6.943 de teste efectuate, iar din acestea 61 erau diagnosticate in Iasi. Pe locul intai…

- La Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" din Iasi, ieri, la ora pranzului, nu mai era niciun pat liber. Din cele 184 de locuri, la confirmati, toate erau ocupate. La fel si cele noua paturi de la Compartimentul de Terapie Intensiva. Doi pacienti aflati in stare critica au fost transferati…

- Spitalele Covid si suport covid din Iasi functioneaza in acest moment la capacitate maxima, dupa valul mare de noi cazuri depistate pozitiv. "Astazi la Spitalul de Boli Infectioase nu mai exista niciun loc liber la Compartimentul de Terapie Intensiva, toate cele noua paturi fiind ocupate. De asemenea,…