Comisarul șef Aurel Mihai Topciu, șeful Poliției de Frontiera Galați, este cercetat de procurori pentru infracțiuni sexuale cu minori, dupa ce s-a descoperit ca ar fi avut o relație cu o fata de nici 14 ani. Șeful PTF Galați ar fi trimis mai multe mesaje cu tenta sexuala unei minore, iar un localnic a prins-o pe […]