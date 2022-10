Stiri pe aceeasi tema

- Imagini sfașietoare de la inmormantarea lui Nosfe au fost difuzate in urma cu puțin timp la Antena Stars. Soția regretatului artist a fost ingenuncheata, la propriu, de durerea pierderii celui care i-a fost partner de viața și i-a daruit o fetița. Micuța de 7 ani nu a fost prezenta la ceremonie. Iata…

- Moartea artistului a venit ca un fulger și pentru colegii de breasla, dar și pentru fani. Soția lui este cea care a chemat ambulanța cand a vazut ca artistul se simte din ce in ce mai rau. Cantarețtul a acuzat dureri in piept și stare de rau inclusiv la concertul pe care l-a susținut cu doar cateva…

- Vestea morții lui Nosfe, cel care a fondat trupa Șatra Benz, a șocat o lume intreaga. La 37 de ani, artistul, pe numele sau real, Darius Vlad Crețan, se bucura de succes pe plan profesional, dar și personal prin prisma povestii de dragoste pe care o traia cu soția sa, Madalina.

- Nosfe și soția lui, Madalina Crețan, au participat la „Chefi la cuțite” sezonul 10, iar imaginile cu cei doi vor fi difuzate in aceasta seara, la Antena 1. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au o sarcina foarte grea in ediția Chefi la cuțite difuzata de Antena 1 in seara aceasta,…

- Pe numele sau real, Darius Vlad Cretan, cunoscut ca Nosfe, s-a nascut pe data de 24 martie, in Galati. Talentul și munca depusa in domeniul muzical i-au adus, de-a lungul anilor colaborari cu cei mai mari cantareți din Romania, dar și o mulțime de fani care ii fredonau piesele și urmareau tot ceea ce…

- Barbatul din Sebes judecat pentru tentativa de omor asupra sotiei si lovirea fiicei sale a fost condamnat definitiv la 11 ani de inchisoare. Curtea de Apel Alba Iulia a agravat pe data de 29 septembrie 2022 pedeapsa acestuia, dupa ce la Tribunal primise 9 ani și 8 luni dupa gratii. Mircea H. a fost…

- Clipe de durere pentru colonelul in rezerva Gheorghe Rusu, supraviețuitorul masacrului de la Bascov, care azi și-a condus pe ultimul drum soția, Gențiana, și pe micuța lor fiica, Silvia. Corpurile neinsuflețite și-au gasit odihna in cavoul mamei domnului colonel, cavou aflat in Cimitirul ”Sfantul Gheorghe”…

- Intr-un sicriu alb, alaturi de mama sa aflata intr-unul maro, fetita de cinci ani, care s-a aflat printre cele cinci victime ale criminalului din Bascov este condusa pe ultimul drum. Impietrit de durere, in lacrimi si la un pas sa se prabuseaca in cimitir, unicul supravietuitor al familiei macelarite…