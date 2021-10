Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, a apreciat duminica drept “legitima” dorinta tarilor de a-si proteja frontierele, in timp ce unele state europene solicita ajutorul UE pentru ridicarea de garduri de sarma ghimpata si a impiedica astfel sosirea in masa a migrantilor, potrivit France Presse,…

- 12 state membre UE cer Comisiei Europene sa finanteze cu fonduri europene constructia de „bariere fizice” pentru a proteja frontierele externe ale blocului comunitar impotriva migrației, in contextul folosirii crescande de catre state terte a migrantilor ca arma politica. Comisia Europeana anunța ca…

- Preturile de consum in Franta au crescut in urma majorarii preturilor la energie, care au alimentat inflatia in UE. Astfel, salariul mediu lunar pentru o slujba cu norma intreaga in Franta va ajunge la 1.589,47 euro, o crestere de 34,89 euro. Aceasta este a doua majorare a salariului minim din acest…

- Spania isi mentine strategia de a majora salariul minim pentru a remedia decalajul crescand de prosperitate din tara, pe fondul celei mai rapide cresteri a inflatiei din aproape un deceniu, a declarat sambata ministrul Economiei, Nadia Calvino, la Forumul Ambrosetti din Cernobbio, Italia, transmite…

