Sediul PSD sector 2 a fost vandalizat in noaptea de luni spre marti, a confirmat pentru AGERPRES presedintele de filiala, Rodica Nassar.



"Este vorba despre vandalism in sensul in care cu vopsea de diferite culori a fost mazgalit sediul. A fost desenata svastica nazista pe fereastra sediului, iar pe sediu au fost scrise cuvinte unele greu de reprodus, altele gen: 'Plecati!'", a precizat Nassar.



Ea a aratat ca este a doua oara cand se intampla acest lucru.



"S-a mai intamplat in primavara. Atunci am facut poze, dupa care am curatat sediul si am fost convinsi…