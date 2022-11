Stiri pe aceeasi tema

- In Estul Municipiului Targu Jiu, in Cartierul Narciselor, cartier in expansiune, se va construi o creșa noua. Valoarea investiției este de peste 22 milioane lei, asigurați de Compania Naționala de Investiții care dorește sa ridice 19 creșe la nivel național. Primaria ofera terenul de 4500 mp, iar suprafața…

- In comuna Satu Mare va fi construita o sala de sport moderna, a anunțat primarul Toader Adrian Lavric. El a aratat ca investiția va costa 7,7 milioane de lei adica echivalentul a 1,5 milioane de euro și va fi realizata prin Compania Naționala de Investiții (CNI). Primarul a menționat ca de implementarea…

- Dupa ce vineri, 30 septembrie, prin administratorul public Lucrețiu Tudor, Primaria Pitești a predat la Compania Naționala de Investiții studiul de fezabilitate și hotararea Consiliului Local privind obiectivul „Construire Stadion

- Primarul comunei Bascov, Gheorghe Stancu, s-a deplasat astazi la sediul Companiei Naționale de Investiții pentru a depune mai multe documente in cadrul unor proiecte care au nevoie de finanțare. Este vorba despre modernizarea bazei sportive a localitații, de sala de sport și de dispensarul uman. Citește…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat ca in cursul zilei de vineri a fost depus la Compania Nationala de Investitii (CNAI) planul urbanistic zonal pentru Moara de Vant – Podgoria Copou si certificatul de urbanism necesar pentru construirea Salii Polivalente ‘Regina Maria’. Conform sursei…

- Primarul din Vatra Moldoviței, Virgil Saghin, a anunțat ca in aceasta comuna se construiește un camin cultural nou, proiectul cu o valoare de aproape 6,8 milioane de lei fiind finanțat prin Compania Naționala de Investiții. Virgil Saghin a spus ca noul camin cultural va avea o suprafața utila totala…

- Compania Nationala de Investitii (CNI) cauta alti constructori pentru baza sportiva care va fi realizata in satul Leamna de Sus, din comuna doljeana Bucovat. Compania a prins stadionul actual de la Leamna pe lista sa de investitii, pe acest amplasament urmand sa fie construita o baza sportiva moderna,…