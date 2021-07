Stiri pe aceeasi tema

- Un nou punct de lucru al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea a fost inaugurat, luni, la Tulnici, in prezenta ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode si a seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Potrivit ministrului Lucian Bode, cel putin 10.000 de persoane…

- Poate cel mai modern centru de stat destinat pensionarilor și-a deschis porțile sambata pe strada Smardan 5 din Ștefanești. Primaria orașului de pe malul Prutului a taiat panglica inaugurala a unui proiect Regio in valoare de 3,1 milioane de lei.

- Poliția de Frontiera a capturat o cantitate foarte mare de arme de foc. Este vorba de un numar de 2.850 de pistoale cu glonț care au fost descoperite luni seara, intr-un camion, la punctul de trecere a frontierei de la Isaccea. Anunțul a fost facut de ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, intr-o…

- Un tanar polițist din cadrul Secției 7 Poliție București, i-a adresat ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, o scrisoare prin care semnaleaza cateva aspecte ce il nemulțumesc. „Deși am puține speranțe ca veți citi acest mesaj, am ales sa va expun o situație pe care dumneavoastra o puteți rezolva…

- Migranții ajunși ilegal in Romania au ucis pana acum trei oameni. Doi la Arad și unul la Timișoara, iar faptașii nu au fost inca prinși. Din punctul de vedere al ministrului de Interne, Lucian Bode, criza migranților e gestionata eficient la Timișoara și nu numai. Presiunea migrationista la…

- Premierul Florin Citu i-a solicitat ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, o ancheta foarte rapida in cazul barbatului decedat in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti, punctand ca vinovatii trebuie sa raspunda, anunța AGERPRES. "Am avut o discutie cu…

- Politia de Frontiera are in dotare o drona de mari dimensiuni pentru supravegherea granitei maritime, iar ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, prezent la ceremonia de lansare a acestui nou serviciu, a afirmat ca acest sistem complex va inspecta zona de Coasta a Marii Negre. "Se fac pasi importanti…

- Lansarea unui serviciu de supraveghere cu o drona de mari dimensiuni a zonei de coasta de la Marea Neagra, in parteneriat cu Agentia Europeana pentru Siguranta Maritima, a avut loc, marti, la Grupul de Nave Mangalia, in prezenta ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode. Bode a mentionat ca prin utilizarea…