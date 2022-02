Stiri pe aceeasi tema

- Sediul AUR din Bocșa a fost vandalizat duminica, inainte de vizita lui George Simion, care strange semnaturi prin țara pentru demiterea lui Klaus Iohannis, anunța Antena3. Politia a fost chemata la fața locului și face cercetari.

- Circa 1.000 de persoane au participat, sambata, in centrul municipiului Craiova, la un protest organizat de Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) impotriva facturilor mari la energie in cadrul caruia deputatul George Simion a solicitat demiterea ministrului Energiei, Virgil Popescu. In context, George…

- Modificarea regulamentului Camerei Deputaților, ce prevede sancținarea agresiunilor fizice ori verbale și interzicerea transmisiilor live pe rețelele de socializare, se face sub semnul jignirilor. Acuzațiile vin din partea lui George Simion, co-președintele Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR). „S-au…

- Deputații vor supune votului, miercuri, moțiunea inițiata de opoziție impotriva ministrului Energiei, acuzat ca ar fi responsabil de modul haotic in care a fost facuta liberalizarea pieței electricitații și gazelor. Uniunea Salvați Romania susține ca balbaielile legislative au avut ca rezultat actuala…

- George Simion, copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor, a fost stropit cu cerneala pe obraz de unul dintre participantii la manifestarile organizate de formatiunea politica, luni, in Piata Unirii din Iasi.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, ar fi oferit joi garanții reprezentanților Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) ca nu va susține vaccinarea obligatorie a copiilor. Intr-un comunicat de presa transmis joi de AUR, gruparea anunța ca o delegație a partidului, condusa de vicepreședintele Marius…

- Diana Sosoaca incepe atacurile la adresa fostilor sai aliati din Parlament, lideri ai Aliantei pentru Unirea Romanilor, pe motiv ca nu au reactionat dupa scandalul iscat de interviul pe care senatoarea ar fi trebuit sa il acorde unor jurnalisti din Italia, arata adevarul.ro. Potrivit sursei citate,…

- George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Romanilor, anunța ca formațiunea sa a obținut o victorie in Camera Deputaților. Simion spune ca „Certificatul Verde" nu va intra in vigoare in 2021. „Victorie de AUR in Camera Deputaților! Certificatul de munca "verde" nu va intra in vigoare anul acesta.…