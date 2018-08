Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de proportii a izbucnit, sambata seara, la cladirea Palatului Episcopiei Greco-Catolice din centrul municipiului Oradea, mai multe echipaje de pompieri intervenind la fata locului. Din fericire, nu au fost anuntate victime.

- Locomotiva unui tren cu 27 de vagoane in care se transportau benzina și motorina a luat foc, sambata dimineața, in zona Pantazi, județul Prahova, pompierii reușind sa stinga focul dupa aproximativ o ora. Incendiul a izbucnit cu puțin timp inainte de ora 6.00, la locomotiva și s-a manifestat la compartimentul…

- Pompierii intervin in aceasta dupa-amiaza (azi, 12 august) la stingerea unui incendiu de vegetatie. Focul se intinde pe aproximativ 1 ha. Interventia are loc in Bercu Rosu. Incendiul este localizat, iar in momentul de fata se actioneaza pentru identificarea eventualelor focare. Vom reveni cu detalii.

- In urma cu putin timp, militarii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina pentru a localiza si lichida un incendiu. Focul a izbucnit la o casa, situata in orasul Navodari, stada Stadionului. UPDATE 1: Incendiul se manifesta gemeralizat cu flacara deschisa…

- Pompierii intervin, vineri, cu patru autospeciale pentru stingerea unui incendiu la acoperisul unui bloc de doua etaje din orasul Teius, judetul Alba. Focul se intinde pe o suprafata de 100 de metri patrati, iar fumul este vizibil de la departare, transmite corespondentul MEDIAFAX.