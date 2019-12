Sediul Consiliului European evacuat in urma unei actiuni de protest Greenpeace cu un vehicul de pompieri la summitul european, menita sa traga un semnal de alarma privind ”urgenta climatica”

”Summitul este mentinut, dar, in functie de situatie, el ar putea sa fie organizat in cladirea Justus Lipsus", situata in apropierea cladirii Europa - in care se aflau activistii - a anuntat cu putin inainte de sfarsitul actiunii activistilor un reprezentant al presedintiei Consiliului.



Politia belgiana a lansat o operatiune in vederea dislocarii celor 28 de activisti Greenpeace sositi la…