- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de caldura si disconfort termic ridicat valabila duminica in mai multe judete din vestul si sud-vestul tarii, scrie Agerpres. „Duminica (15 august) in Banat, Crisana, local in Oltenia si sud-vestul Munteniei, disconfortul termic…

- La sediul Primariei orașului Teius a fost semnat contractul pentru proiectarea și construirea unui Centru expozițional cu aspect tradițional romanesc, cladire care va gazdui o colecție de exponate etnografice locale. Contractul a fost semnat de catre primarul orașului, Mirel Vasile Halalai și reprezentantul…

- Institutia a decis ca cei vaccinati sa fie scutiti de plata cazarii in camin timp de o luna Studentii de la Universitatea Tehnica care sunt cazati in campus si care vor face dovada vaccinarii anti Covid-19 vor beneficia de o luna de cazare gratuita in camin. Conducerea Politehnicii explica faptul…

- Vești foarte bune pentru Timișoara de la Ministerul Culturii. Instituția a semnat, ieri, primele trei contracte de finantare ce vizeaza obiectivele de investitii pentru asigurarea infrastructurii culturale necesare desfașurarii programului Timisoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023. „Transformarea…

- Zborurile internationale de pe Aeroportul Oradea au fost reluate joi, 1 iulie, prima cursa, spre Bologna, Italia, fiind operata de o companie low-cost, a anuntat, intr-un comunicat, Primaria Oradea. De asemenea, tot de joi, 1 iulie, este operational un Centru de testare in incinta aeroportului,…

- ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 18 iunie, in intervalul orar 14:00 – 17:00, sunt anuntate manifestatii de protest ale transportatorilor de marfa pe mai multe artere principale din tara. Viteza de rulare a autocamionelor prezente la protest va fi…

- În timp ce, unele centre de vaccinare din România se închid, autoritațile din Cluj se gândesc la o reorganizare a centrelor, în așa fel încât campania de vaccinare sa mearga mai departe și sa ajunga și în zonele în…

- FOTO| Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației a avut o intrevedere de lucru la sediul ADR Centru din Alba Iulia. Temele discutate impreuna cu acesta In cadrul vizitei delegației Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației in județul Alba, domnul ministru Cseke…