Printre investitiile aflate in derulare in comuna Ghiroda se numara si ridicarea unui modern sediu pentu Postul de Politie Ghiroda. Lucrarile la acest obiectiv vor demara chiar saptamana viitoare. Contractul pentru lucrarile de reabilitare a Postului de Poliție Ghiroda a fost atribuit și urmeaza sa fie semnat, iar incepand de saptamana viitoare vor incepe lucrarile ...