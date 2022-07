Sediu de Poliţie spart în Olt. Hoţii au dat foc la dosarele penale Doi barbati au fost arestati preventiv dupa ce au spart sediul unui post de Politie din judetul Olt si au furat mai multe dosare penale, pe care l-au distrus. Totul s-a intamplat la sfarșitul lunii iunie in judetul Olt. Cei doi barbati au reusit sa intre in sediul Politiei, sa fure dosarele penale care ii […] The post Sediu de Politie spart in Olt. Hotii au dat foc la dosarele penale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

