- Sediul AUR din orașul Bocșa, județul Caraș – Severin a fost vandalizat duminica, transmite Antena 3. Incident are loc chiar inaintea vizitei copreședintelui AUR George Simion, care strange semnaturi prin țara pentru demiterea lui Klaus Iohannis. Politia a fost chemata la fața locului și a anunțat ca…

- Sediul AUR din Bocșa a fost vandalizat duminica, inainte de vizita lui George Simion, care strange semnaturi prin țara pentru demiterea lui Klaus Iohannis, anunța Antena3. Politia a fost chemata la fața locului și face cercetari.

- Ministrul Energiei a anunțat ca i-a facut plangere penala lui George Simion, pentru agresivitatea pe care liderul AUR a avut-o, fața de el, in timpul discursului sau din cadrul moțiunii simple din Parlament. Invitat la emisiunea Sinteza Zilei la Antena 3, George Simion a declarat ca nu ii este teama…

- Mai multi romani care au ajuns in tara prin punctul de frontiera al Vamii Nadlac si care sunt nevaccinati anti-COVID-19, nu vor sa ramana in carantina, potrivit Antena 3. Oamenii spun ca le este imposibil sa stea izolați pentru ca intr-o saptamana trebuie sa revina la serviciu. Politia de frontiera…

- Un tanar de 22 de ani aflat la volanul unui SUV a fugit de Poliția din Suceava și a oprit abia dupa ce agenții au tras in anvelopele mașinii sale. Incidentul a fost filmat de polițiști. Totul a inceput cand polițiștii au vrut sa-l opresca pe tanar, pentru ca mașina sa nu avea numarul de […] The post…

- Un copil de 6 ani a fost atacat de mai mulți caini intr-o comuna din județul Constanța, fiind grav ranit in urma mușcaturilor. Medicii au incercat sa il resusciteze, dar nu au mai reușit. Poliția a deschis o ancheta penala. Incidentul s-a petrecut in Cotu Vaii, o localitate aflata la 60 de km de orașul…

- Joel Rubin, expert american in securitate naționala si politica externa, a analizat, in exclusivitate la emisiunea la emisiunea News Hour with CNN, de la Antena 3, discuția purtata, joi seara, de Joe Biden și Klaus Iohannis. In dialog cu jurnalista Ana Maria Roman, Rubin a spus ca “SUA se uita la Romania…

