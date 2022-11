Guvernul a aprobat, miercuri, o hotarare privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de interventie psihologica si psihoterapeutica si modalitatile de inscriere in Programul national de suport pentru copii, in contextul pandemiei de COVID-19 – „Din grija pentru copii”. Potrivit actului normativ decontarea este facuta pentru costul unei sedinte de 120 lei, cu durata de […] The post Ședințele de psihoterapie pentru copii, decontate de stat. Care sunt condițiile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .