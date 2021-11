Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii se intalnesc, miercuri, din nou, cu social-democratii si cu reprezentantii UDMR, pentru o noua runda de negocieri pentru formarea unei noi majoritati, existand un blocaj in privinta majorarilor de venituri cerute de PSD, dar si in privinta numelui premierului cu care noua alianta va merge…

- Consiliul Politic National al PSD se reuneste luni, de la ora 11,00, la sediul central al partidului, dupa ce in weekend s-au purtat ultimele discuții cu liberalii pentru formarea unui viitorului guvern. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca au stabilit impreuna cu liberalii sa-I propuna lui Iohannis…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica dupa-amiaza, dupa negocierile cu PNL, ca echipele celor doua partide vor merge la președintele Klaus Iohannis cu doua variante de premier, fara sa dea insa mai multe detalii. Ciolacu a mai spus ca de la 1 ianuarie ”vor fi foarte multe majorari”,…

- Președintele Partidului Social Democrat a lasat sa ințeleaga ca PSD și PNL sunt aproape de a ajunge la o ințelegere pentru un guvern din care sa faca parte, iar o varianta de coabitare la guvernare ar presupune impunerea unui premier prin rotație la doi ani. ”Am cerut sa fie o intalnire serioasa și…

- Florin Citu, presedintele PNL, s-a opus ferm miercuri seara, in sedinta cu presedintele Klaus Iohannis si liderii liberali, unei reconcilieri cu USR, au declarat pentru G4Media.ro surse liberale. In sedinta, liberalii si presedintele Iohannis au trecut in revista solutiile pentru crearea unei majoritati…

- Liderul social – democrat, Marcel Ciolacu, evita sa formeze o opinie legata de noua propunere de premier a liberalilor, Nicolae Ciuca. In schimb, președintele PSD lasa sa se ințeleaga faptul ca partidul pe care il reprezinta nu ar susține un guvern minoritar PNl – UDMR, așa cum se prefigureaza in prezent.…

- Social-democratii au decis, joi, în Biroul Permanent National, sa nu mearga cu o propunere de premier la cea de-a doua tura de consultari de la Palatul Cotroceni, o decizie urmând a fi luata dupa discutiile cu presedintele Klaus Iohannis. PSD va lua o decizie privind o o propunere…

- Ședința are loc la finalul intalnirilor pe care președintele Klaus Iohannis le-a avut de-a lungul zilei, la Palatul Cotroceni, cu delegațiile partidelor parlamentare, pentru gasirea unei soluții de ieșire din criza provocata de demiterea guvernului condus de Florin Cițu, prin moțiune de cenzura.Tot…