Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul cuvant in privința reducerii cheltuielilor bugetare il au liderii partidelor de la guvernare. Dar nici in coaliție situația nu este limpede. Confruntați cu nemulțumirile primarilor și cu amenințarea grevelor generale, șefii PSD și PNL au avut luni doua ședințe de urgența.

- Premierul Romaniei și președintele PSD discuta la aceasta ora la Palatul Victoria pe tema masurilor finale care ar trebui incluse in ordonanța privind reducerea cheltuielilor statului, susțin surse din Coaliție pentru „Adevarul”.

- Un proiect de Ordonanța de Urgența, aflat pe circuitul interministerial, prevede mai multe masuri pentru reducerea cheltuielilor publice. Potrivit documentului obținut de Digi24, dispare cumulul pensie salariu la stat, inclusiv pentru beneficiarii de pensii de serviciu și pensii militare stabilite prin…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, inaintea ședinței de guvern, ca deficitul in colectare de la buget este din cauza „marilor contribuabili” care nu și-au platit „datoriile catre stat”.

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care angajarile la stat vor fi inghețate. Masura va fi in vigoare pana la finele lui 2023.Aceasta ordonanța de urgența ar urma sa fie adoptata in ședința Guvernului de luni, 24 aprilie. Premierul Nicolae Ciuca da asigurari ca noile masuri propuse in sectorul…

- La Guvern se fac planuri pentru a acoperi gaura generata de slabele incasari din primul trimestru. Premierul Nicolae Ciuca a discutat cu specialiștii și s-ar fi cazut de acord asupra unor prime soluții.Conform surselor guvernamentale, Nicolae Ciuca ar fi de acord cu inghețarea angajarilor la stat…

- Salariile bugetarilor ar putea fi inghețate pentru reducerea cheltuielilor. Ce interdicții ar putea fi adoptate Salariile bugetarilor ar putea fi inghețate pentru reducerea cheltuielilor. Ce interdicții ar putea fi adoptate In aceasta saptamana, executivul va analiza propunerile ministerelor pentru…

- Bogdan Socol, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din Romania, a murit la varsta de 42 de ani, inecat in apele inghețate ale unui lac, in timpul unui antrenament. A inotat in apa rece, dupa care a intrat sub stratul de gheața, unde a ramas blocat.Nu a mai reușit sa gaseasca ieșirea la…