Ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, si cu reprezentanti ai ANRE, Transelectrica, OPCOM si Consiliului Concurentei au fost convocați la ora 13.00 intr-o ședința de urgența la Guvern pentru explicații privind facturile uriașe la energie electrica reclamate de tot mai mulți consumatori. Intalnirea are loc la Palatul Victoria si a fost convocata in […] The post Ședința urgenta la Guvern. Se cer explicații pentru facturile uriașe la energie electrica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .