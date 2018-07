Stiri pe aceeasi tema

- Sunt framantari in PNL, unde liderul celui mai mare partid din Opozitie, Ludovic Orban, pare ca si-a pierdut sustinerea, mai ales in teritoriu. De cateva luni au fost voci care au contestat modul in care Orban conduce PNL, fara sa se consulte cand ia decizii importante, cum ar fi sesizarea penala impotriva…

- Un posibil congres in PNL ar putea fi convocat, de catre Consiliul Național, in aceasta vara, potrivit unor surse politice, dupa ce mai mulți liberali și-au manifestat nemulțumirea fața de actualul președinte Ludovic Orban și vor schimbarea acestuia din funcție. Liderul PNL neaga informația, preia…

- Fondatorul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, miercuri, ca motiunea de cenzura va esua si ca, in opinia sa, nu este fezabila schimbarea unui Guvern in spatele caruia este liderul PSD, Liviu Dragnea, cu un Executiv condus de liderul PNL, Ludovic Orban.

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a anuntat ca la urmatorul Consiliu National al PNL se vor stabili criteriile, procedura si calendarul de desemnare a candidatilor care vor intra din partea PNL in cursa pentru alegerile europarlamentare din 2019, conform agerpres. "E…

- Primarul municipiului Buzau convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru luni, 18 iunie 2018, ora 11.00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu…

- Presedintel PNL, Ludovic Orban, a afirmat, miercuri seara, ca in cadrul Comitetului liderilor din Senat, s-a decis, la solicitarea senatorului Serban Nicolae, amanarea pentru data de 9 mai a audierii lui Tudorel Toader, desi ministrul Justitiei a anuntat ca va veni joi la Ora ministrului. "Luni, 23…

- La mai putin de trei luni de la instalare, premierul Viorica Dancila pregateste schimbari in Guvern, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Oficial, Viorica Dancila spune ca nu se pune problema unei remanieri. „Este adevarat ca unii (ministri – n.r.) merg cu viteza intai, altii cu a doua. Eu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Brasov, ca propunerea de excludere din partid a senatorului Daniel Zamfir a venit din cauza ca acesta nu a respectat hotararile conducerii si a atacat sistematic partidul. Pe de alta parte, Zamfir a spus ca…