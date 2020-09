Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului se va reuni, joi, in sedinta solemna, pentru a marca 30 de ani de existenta postdecembrista. Potrivit programului acestei sedinte, vor sustine alocutiuni fosti presedinti ai Camerei Superioare a Parlamentului din perioada 1990-2020, va fi lansat un plic filatelic aniversar si va fi…

- "Am vorbit cu avocații și ignorarea actelor medicale este infracțiune. Indivizilor care conduc acest partid o sa le fac plangere penala. Cateva zile am scuipat sange. Fac tratament cu antibiotice. Am o infecție pulmonara care ma obliga sa fac 10 zile tratament. Am ieșit și cu tahicardie", a declarat…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, dupa ce sedinta in care urma sa se dezbata motiunea de cenzura a fost inchisa din lipsa de cvorum, ca ceea ce s-a intamplat este ”extrem de benefic pentru Romania”. Premierul a multumit partidelor care au sustinut Guvernul si nu au participat la dezbatrea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca in ședința de guvern de saptamana aceasta se va lua decizia privind majorarea pensiilor, iar pensia minima va crește "cu un procent similar" celui de la punctul de pensie."In cursul acestei saptamani vom lua decizia. Fie azi, fie maine, poimaine sau joi sunt disponibil…

- Plenul Senatului a aprobat, vineri, in unanimitate, programul de lucru pentru sesiunea extraordinara din perioada 1 - 19 august. "Programul de lucru pentru sesiunea extraordinara este urmatorul: de luni, 3 august, pana vineri, 7 august, de luni, 10 august, pana vineri, 14 august, si de luni, 17 august,…

- Premierul australian Scott Morrison a anulat o sedinta planificata a parlamentului federal, ce urma sa aiba loc la Canberra, din cauza cresterii numarului de noi cazuri de COVID-19 in special in cele mai mari doua orase ale tarii, Melbourne si Sydney, transmit sambata Reuters si dpa. Morrison…

- Plenul Senatului se reuneste, joi, la ora 12.00, pentru a dezbate si vota legea privind izolarea si carantina, iar Guvernul a anuntat ca premierul Ludovic Orban va participa la sedinta. Actul normativ a fost dezbatut mai multe zile in Comisia juridica, care se reuneste si joi, de la ora 11.00, pentru…

- Premierul Ion Chicu a lansat o serie de ciriti la adresa Maiei Sandu, dupa ce fractiunea parlamentara a PAS nu s-a prezentat la sedinta Parlamentului miercuri, 2 iulie, iar prin urmare aceasta a fost amanata din lipsa de cvorum si nu au trecut proiectele de lege pentru care Guvernul si-a asumat raspunderea.