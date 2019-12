*** Transmisie in direct - Administratia Prezidentiala Parlamentul s-a reunit, sambata, in sedinta solemna in care presedintele Klaus Iohannis depune juramantul pentru al doilea mandat in fruntea statului. Sedinta a inceput cu intonarea Imnului national. Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor/Facebook.com In deschidere, presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, va prezenta Hotararea privind validarea alegerii presedintelui Romaniei. Klaus Iohannis urmeaza sa rosteasca juramantul, iar apoi presedintele de sedinta va citi Declaratia Parlamentului cu privire la depunerea juramantului.…