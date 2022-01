Ședință PNL: ”Ne așteptăm la o criză economică!” Președintele PNL, Florin Cițu, s-a intalnit cu liberalii la sediul din Modrogan, iar unul dintre subiecte a fost evoluția economica din Romania, dar și tendințele la nivel mondial. Conform surselor noastre, Florin Cițu și-a avertizat colegii din PNL ca pe finalul acestui an am putea avea o criza economica de proporții. ”Nu este exclus sa apara o noua criza economica pe la finalul anului, daca vor crește dobanzile și ar impovara oamenii cu credite”, le-a spus Florin Cițu celor din PNL. Florin Cițu a explicat și care sunt opțiunile Bancii Naționale in acest moment și in orice scenariu ne așteapta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

