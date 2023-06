Stiri pe aceeasi tema

- O delegație de aleși locali din Republica Moldova a fost primita miercuri la Consiliul Județean Vrancea de catre președintele Catalin Toma, alaturi de primarul comunei Carligele, Ștefan Moscu și consilierul local Gigi Ursu. Delegația a fost formata din Chiril Moțpan – deputat Platforma DA (Demnitate…

- Boteitul oilor, obicei stravechi, care dateaza de 500 de ani, a fost sarbatorit ieri la Negrilești. Aflata la cea de-a XVIII-a ediție, manifestarea a fost organizata de Primaria Negrilești, Consiliul Local Negrilești, Consiliul Județean Vrancea și Centrul Cultural Vrancea. La eveniment au participat…

- Scrisoare deschisa catre: Consiliul Județean Vrancea, Domnului președinte Catalin Toma, Domnule Președinte, Doresc sa va aduc la cunoștința o situație de ingradire abuziva a activitații comerciale și de transport indreptata in mod vadit impotriva societații pe care o administrez pe raza comunei Suraia,…

- Consiliul Judetean Vrancea a fost convocat in ședința ordinara in data de 27 aprilie 2023, ora 10.00, ședința urmand a fi transmisa live pe pagina de Facebook a instituției. Pe ordinea de zi a ședinței sunt 10 proiecte de hotarare inițiate de președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma:…

- Consiliul Județean Vrancea a fost vineri gazda ședinței comune a Asociației Comunelor din Romania (ACOR) – filiala Vrancea și a Corpului Profesional al Secretarilor Generali ai Comunelor din Romania – filiala Vrancea. La ședința din sala mare a CJ au participat președintele Consiliului Județean Vrancea,…

- Consiliul Județean Vrancea a finalizat reabilitarea cladirii Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea din Bdul. Garii nr. 13 din Focșani, in mai puțin de un an, printr-un proiect finanțat din fonduri europene in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.…

- PROIECTUL ORDINII DE ZI AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 30 MARTIE 2023 – ORA 13,00: 1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al sedintei precedente; 2. Probleme ale Arhitectului Șef; 2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ/RLU – Reactualizare…