- Consiliul Local (CL) Craiova a prelungit astazi, intr-o ședința extraordinara susținuta on-line, mandatul lui Marcel Tanasescu la conducerea RAT SRL, societatea care administreaza transportul public in comun din municipiu. Proiectul de hotarare a fost introdus peste ordinea de zi, invocandu-se urgența,…

- Unu din doi antreprenori romani ar vrea inghețarea salariului minim la nivelul din acest an, adica la 2.230 de lei brut. Pe de alta parte, 1 din 4 ar accepta sa creasca lefurile angajaților chiar și cu 170 de lei, arata datele unui studiu realizat de Consiliul Național al Intreprinderilor Mici și Mijlocii.…

- Liderul senatorilor USR, Radu Mihail, a declarat, pentru AGERPRES, ca la sedinta de luni a Biroului permanent convocat de presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, au participat numai reprezentantii PSD, potrivit Agerpres. "La sedinta au participat numai reprezentantii PSD. Activitatea…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca Guvernul se va reuni, luni, in sedinta pentru a adopta rectificarea bugetara, dupa ce proiectul rectificarii a fost discutat, in prima lectura, in aceasta saptamana. "S-a discutat ordonanta de rectificare in prima lectura in cursul acestei saptamani. Am…

- Șefii de secții din Spitalul Județean de Urgența din Piatra Neamț și membrii Comitetului Director al SJU se vor reuni marți pentru a nominaliza un nou manager, dupa ce Lucian Micu și-a anunțat, luni, demisia, potrivit Mediafax. „La ora 13.00 a fost convocata o ședința pentru a fi ales noul…

- Personalul din serviciile de ambulanta organizeaza miercuri, 4 noiembrie, un protest la nivel national, in intervalul orar 10:00 – 12.00, daca premierul nu va invita la discutii conducerea Federatiei Nationale Sindicale ‘Ambulanta’ din Romania (FNSAR) pana marti, 3 noiembrie, potrivit unui comunicat…

- Biroul Permanent al Senatului, unde PSD avea singur majoritate (7 din cei 12 membri), nu s-a putut reuni luni și marți sa discute legea care ar permite amanarea alegerilor parlamentare in cazul in care situația epidemiologica se inrautațește. Reprezentanții USR, PNL și UDMR din conducerea Senatului…

- Angajatii Star Transmission Cugir, subsidiara Daimler in Romania, aveau programata pentru ieri, 29 septembrie 2020, o greva de avertisment, pentru doua ore. Reprezentantii societatii au obtinut in justitie declararea protestului ca fiind ilegal. Decizia privind declantarea grevei de avertisment a venit…