Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, ca restrictiile anuntate de CNSU pentru intrarea in tara vor fi adoptate miercuri prin Hotarare de Guvern. Intrebat despre eventualele restrictii sau relaxari in perioada sarbatorilor, premierul a precizat ca, in functie de evolutia indicatorilor de incidenta,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila,a anuntat, duminica, dupa sedinta de la Palatul Victoria, ca persoanele din state terte vor trebui sa prezinte un test PCR, nu mai vechi de 48 de ore, la intrarea in tara. Cei nevaccinati vor sta 10 zile in carantina zece zile. De asemenea, se impune carantina pentru…

- Omicron a ajuns și in Romania! Dupa confirmarea primelor cazuri de infectare cu noua tulpina, autoritațile au intrat in alerta. Premierul Nicolae Ciuca a convocat ședința de urgența, duminica, la Guvern, cu specialistii din sistemul sanitar pentru a stabili masurile care trebuie luate in acest caz.…

- Premierul Nicolae Ciuca va avea duminica o intalnire de lucru, la Palatul Victoria, cu principalii responsabili ai gestionarii pandemiei, in contextul aparitiei in Romania a doua cazuri cu varianta Omicron a virusului SA

- „Astazi, 3 decembrie, marcam Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati, consacrata de Organizatia Natiunilor Unite in anul 1992 tocmai pentru a atrage atentia asupra drepturilor acestor persoane si a nevoii de incluziune si echitate. Ma bucur sa ma aflu astazi, aici, la un eveniment special,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, in sedinta de guvern, ca vrea ca pana pe 24 decembrie, bugetul de stat pe 2022 sa fie finalizat si aprobat. Seful Executivului a spus ca a avut o discutie cu ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, pe acest subiect. „Am discutat cu domnul ministru…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) se intrunește, joi, in ședința pentru a adopta o hotarare privind noile restricții, majoritatea anunțate de catre președintele Klaus Iohannis miercuri seara. In urmatoarea luna vor fi restricții de circulație noaptea pentru nevaccinați și vor fi interzise…

- Doua ședințe importante au loc, joi, in ceea ce privește impunerea unor noi restricții in contextul pandemiei de coronavirus. Prima ședința are loc la CNSU, unde se vor discuta propuneri legate de inchiderea unor activitați economice dupa ora 18:00 in situația in care o localitate depașește rata de…