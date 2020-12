Sedintã maraton la CJ: contre, ironii si replici tãioase! ADMINISTRATIE… Consilierii judeteni s-au reunit ieri, 10 decembrie, intr-o noua sedinta-maraton, care a durat mai bine de cinci ore. Au fost dezbatute 38 de proiecte si, evident, nu au lipsit contrele, ironiile si atentionarile. Unul dintre punctele care au creat discutii intense, chiar „infierbantate”, a fost cel referitor la un imprumut pe care Consiliul Judetean Articolul Sedinta maraton la CJ: contre, ironii si replici taioase! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

